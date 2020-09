Einsatz in Hohenschönhausen

In den letzten Tagen wurden wieder tausende Werbeschriften in Hohenschönhausen für unsere nationalrevolutionäre Demonstration am 3. Oktober verteilt. Unter dem Motto “Ein Volk will Zukunft!” werden sich gegen 14 Uhr am S-Bahnhof Wartenberg in Hohenschönhausen jene Deutsche versammeln, die es noch sein wollen, um ihren gerechten Zorn und die Wut, erzeugt durch die antideutschen Verhältnisse in diesem Land, auf die Straße zu tragen. Gemeinsam werden wir ein kraftvolles Zeichen setzen und den Menschen eine Alternative aufzeigen. Deutscher Sozialismus – Jetzt! – Kapitalismus zerschlagen!