Messerattacke auf junge Frau in Hildburghausen

Wie einem Polizeibericht der LPI-Suhl vom Montag, den 21.09.2020 zu entnehmen war, ereignete sich ein weiteres tragisches Verbrechen in Hildburghausen. Nach einem Streit mit seiner 21 Jahre alten Lebensgefährtin rammte ein 25-Jähriger der Deutschen ein Messer in den Bauch. Die junge Frau erlitt dadurch derart schwere Verletzungen, dass ihre lebensgefährlichen Wunden im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Täter, bei dem es sich laut Informationen von Anwohnern um einen Ausländer handeln soll, wurde beim Eintreffen der Polizeibeamten noch am Tatort in der Friedensstraße angetroffen und in Haft genommen. Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlages wurden durch die Kriminalpolizei sofort nach der Festnahme eingeleitet.

Es ist beschämend, das die Polizei und Presse wie so oft keine Angaben zur Herkunft des Täters machen und man sich diese durchaus wichtigen Informationen nur durch eigene Ermittlungen besorgen kann. Augenscheinlich ist bei einigen Schreiberlingen die Angst vor dem mündigen Bürger größer als die Verpflichtung zur Wahrheit. Bleibt abzuwarten, ob der Täter eine angemessene Strafe erhält oder die Gerichte sich wieder in Milde gegenüber Volksfremden üben. Ganz gleich, wie diese abscheuliche Tat später von den zuständigen Stellen gewertet wird.

Unsere Forderung lautet: Kriminelle und illegale Ausländer raus!

Die Partei “DER III. WEG” fordert eine sofortige Abschiebung aller illegalen und kriminellen Ausländer aus Deutschland mitsamt anschließendem Einreiseverbot. Die Zielpersonen müssen konsequent aufgespürt und anschließend in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Sollte das Herkunftsland des sich illegal in Deutschland befindenden oder straffällig gewordenen Ausländers von diesem nicht angegeben werden, ist dieser bis zu einer eindeutigen Identitätsfeststellung in gesonderte Haft zu nehmen.