Mittelsachsen fährt nach Berlin!

Mitglieder unserer nationalrevolutionären Bewegung “Der III. Weg” unterstützen aktiv unsere Demonstration am 3. Oktober in Berlin und bewerben diese in Mittelsächischen Städten wie Grimma und Döbeln.

Ein Volk will Zukunft!

Auch Mittelsachsen ist massiv von den negativen Folgen der Corona-Krise betroffen. Besonders hart trifft es wieder den Mittelstand und kleine Familienunternehmen. Unser Volk stirbt und das System schaut wieder einmal weg.

Gerade in der jüngeren Zeit der Krise zeigt sich deswegen deutlich die totbringende Gefährlichkeit des kapitalistischen Systems und des liberalen Zeitgeistes. Die Zeit für antikapitalistische Agitation und für wirtschaftliche sowie gesellschaftliche Alternativen kann nicht aktueller sein. Unsere Botschaften eines deutschen Sozialismus und der Ruf “Ein Volk will Zukunft” sind natürlich nicht nur an den 1. Mai gebunden und werden in Anbetracht der momentanen Situation nur noch lauter durch die Straße hallen.

Gemeinschaft statt Hochfinanz

Immer mehr Menschen erkennen, dass die Feinde innerhalb der eigenen Landesgrenzen zu suchen sind und dass ihr Treiber nicht unwidersprochen bleiben kann! “Vom Ich zum Wir!” ist deswegen unser Motto.

Komm auch du am 3. Oktober 2020 zu unserer kraftvollen Demonstration in Berlin und lass uns ein Zeichen setzen! Beginn ist um 14:00 Uhr. Plant daher jetzt schon eure Anreise und seid an diesem Tag mit auf den Straßen in Berlin aktiv.

Treffpunkt und Auftaktkundgebung: 14:00 Uhr – S-Bahnhof Wartenberg in Berlin – Hohenschönhausen