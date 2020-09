Mittelsachsen – Rumänen betteln um Geld

Am gestrigen Sonnabend, den 12. September liefen zwei Rumänen mit einem Block durch die Oederaner Stadt um Geld für ihr krebskrankes Kind zu erbetteln.

„Bei mir haben die besagten Leute auch schon geklingelt.Mir kamen diese nicht besonders vertrauenswürdig vor!!!Es sind Rumänen und baten um Kleingeldspende für ein vermeintliches krebskrankes Kind, innerhalb der Familie.“ So ein Facebookbeitrag.

Ihre Route zog sich von der Tankstelle im Neubaugebiet, bis hin zum Kuchendeckel an der B173. Heute am 13. September sind sie weiter Richtung Flöha gezogen. Auch am Donnerstag sollen sie in den kleinen umliegenden Dörfern dahergelaufen sein, um sich Grundstücke und Hausstände genauer anzusehen. Die Polizei ist informiert.