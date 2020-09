NRW – Möglicher islamistischer Messerangriff

In Stolberg in Nordrhein-Westfalen soll ein 21-Jähriger einen 23-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter soll in der Nacht zum Sonntag die Autotür des Opfers aufgerissen und mit einem Messer auf den 23-Jährigen eingestochen haben. Dabei wurde laut Zeugenaussagen “Allahu akbar” gerufen. Der Vater des Opfers war auf Wahlkampfmaterial der Partei abgedruckt. Jedoch soll der Türke dafür keine Erlaubnis gegeben haben. Ein AfD-Sprecher dementiert diese Aussage. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Entwicklungen im Blick. Bisher ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf.