Verteilaktion in Berlin-Tempelhof-Lichtenrade!

Der Ortsteil Lichtenrade des Berliner Bezirks Tempelhof ist geprägt von idyllischen Einfamilienhäusern. Doch auch Hochhaussiedlungen in sozialen Brennpunkten gibt es im Ortsteil. Genau dort treffen die negativen Folgen von Überfremdung, soziale Ungerechtigkeit und Mietenwahnsinn aufeinander. Aus diesem Grund verteilten Unterstützer unserer Partei “Der III. Weg” tausende Flugblätter zu diesen Themen, um die Anwohner auf die fehlgeleitete Politik hinzuweisen, und Alternativen dazu aufzuzeigen.

Wir werden weiterhin den Finger in die Wunde legen und unermüdlich Aufklärungsarbeit im Westteil Berlins leisten. Hast auch du Interesse an unserer nationalrevolutionären Bewegung? Dann setz dich mit uns in Verbindung und werde Teil von dieser.

Eine gute Gelegenheit gemeinsam etwas Zutun bietet sich am 3. Oktober 2020 zur nationalrevolutionären Demonstration in Hohenschönhausen, Treffpunkt 14 Uhr S-Bahnhof Wartenberg.