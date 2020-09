Wolgast: Das System ist gefährlicher als Corona!

Weiterhin steckt Deutschland, Europa und die Welt in der sogenannten “Corona-Krise”, wobei hier das Virus in Zusammenhang mit dem liberalkapitalistischen Wirtschaftssystem eher als Mittel zum Zweck gesehen werden muss.

Am vergangenen Wochenende waren Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” in Wolgast unterwegs und verteilten hunderte Flugblätter.

“Das System ist gefährlicher als Corona”

– geht auf die Straße

– hinterfragt diesen Wahnsinn

– unterstützt unsere politische Arbeit

Das waren die Worte die unter das Volk gebracht wurden. Wolgast, das Tor zur Insel Usedom, ist schon frühzeitig von staatlich angeordneten Coronamaßnahmen lahmgelegt worden. Da gerade in Mecklenburg und Pommern viele Menschen abhängig vom Tourismus sind, stellt jeder Tag der wirtschaftlichen Unterdrückung weitere Existenzen vor ein absehbares Ende. Was hier auf uns zukommt, wird alles bisherige in den Schatten stellen. Massenarbeitslosigkeit und unzählige Insolvenzen werden der Wegbereiter einer nie dagewesenen Armut in der Region sein. Das System ist somit gefährlicher als Corona und sollte auch so benannt werden.