92 Jahre alte Dame in Marktredwitz ermordet aufgefunden – 17-jähriger Iraker festgenommen

Am 20.09.2020 wurde von einer Mitarbeiterin eines Pflegedienstes gegen 7.30 Uhr eine leblose alte Dame in ihrem Haus in der Ostenstraße aufgefunden. Diese verständigte sofort einen Notdienst, der aber nur noch den Tod feststellen konnte. Da aufgrund der Verletzungen aber ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden konnte, nahmen die Beamten der Kriminalpolizei in Hof die Ermittlungen zum Verdacht auf Totschlag auf.

Eine Augenzeugin gab an, am Abend davor gegen 22.20 Uhr einen jungen Mann vom Eingangsbereich des Wohnhauses der alten Dame weglaufen gesehen zu haben. Die angegebene Beschreibung dieses jungen Mannes passte auf eine Person, die die Polizei noch am Abend im Wohngebiet auffand. Es handelte sich um einen 17 Jahre jungen Ausländer mit irakischen Wurzeln, der wild herumschreiend durch die Straßen zog und einige Autos beschädigte. Er war zudem leicht verletzt und stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen.

Die Polizei griff ihn auf und brachte ihn in ein Krankenhaus in der Oberpfalz. Im Zuge der Ermittlungen zum Tod der 92 Jahre alten Dame erhärteten sich die Hinweise darauf, dass der Täter der aufgegriffene Ausländer sein könnte. Beamte der Kriminalpolizei Weiden nahmen kurz danach auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof den 17 Jahre alten Iraker im Krankenhaus fest.

Am vergangenen Montag wurde die alte Dame obduziert und das Ergebnis war erschreckend: Die 92 Jahre alte Frau starb aufgrund massiver Gewalteinwirkung auf ihren Kopf. Die Verletzungen zeugen von einer absolut kaltblütigen Geringschätzung des Lebens und der Würde des Opfers. Gegen den Drogen konsumierenden Ausländer irakischer Herkunft wurde nun Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erhoben und er sitzt derzeit in einer Justizvollzugsanstalt.