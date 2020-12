Ansbach: Ausländer lockt Mädchen in Wohnung und vergewaltigt es

In Ansbach (Bayern) kam es mitten im Ortszentrum zu einer abscheulichen Tat. Ein Mädchen wurde nachmittags auf dem Heimweg von der Schule in eine Wohnung gelockt und dort sexuell schwer misshandelt. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem Täter um einen Ausländer, der 2015 nach Deutschland gekommen ist.

Am Nachmittag des 15. Dezember 2020, dem letzten Schultag vor den vorgezogenen Weihnachtsferien, fing der Täter das Mädchen auf dem Heimweg von der Schule ab. Nachdem er das Kind in seine Wohnung gelockt hatte, brach die Hölle für das Kind los. Der Täter verging sich in schwerer Weise an seinem minderjährigen Opfer.

Die Mutter des Mädchens meldete ihr Kind gegen 17 Uhr bei der Polizei als vermisst. Etwa zeitgleich fand eine Freundin der Mutter das Mädchen weinend auf der Straße und verständigte die Ordnungskräfte. So konnte das Opfer die Polizei zu dem Haus des Täters führen. Hier wurde gegen 20 Uhr ein 21-jähriger Mann festgenommen. Aufgrund der Spurenlage gilt dieser als dringend tatverdächtig. In der Polizeimeldung heißt es, dass der Täter seit dem Jahr 2015 in Deutschland lebt und eine Aufenthaltserlaubnis hat. Gut möglich, dass der Täter mit der Asylflut im gleichen Jahr in die Bundesrepublik gekommen ist.

Schreckliche Tat kurz vor Weihnachten schockiert Einwohner

Der ausländische Täter wurde mittlerweile in Untersuchungshaft genommen. Die abscheuliche Tat eine Woche vor Weihnachten trifft die Einwohner der Residenzstadt Ansbach schwer. Es ist auch nicht das erste Mal, dass das eigentlich beschauliche Städtchen durch eine abscheuliche Tat von Zugewanderten in die Schlagzeilen gerät. Am 24. Juli 2016 sprengte sich der syrische Asylant und IS-Sympathisant Mohammad Daleel in der Innenstadt in die Luft (siehe: Nach Anschlag: Spontankundgebung in Ansbach). Auch sonst kommt es nach dem subjektiven Empfinden der Ansbacher seit der Asylflut im Jahr 2015 verstärkt zu Straftaten. Auch die Polizeiberichte sprechen hier – wie überall im Land – eine eindeutige Sprache.

Etablierte Medien verschweigen Täterherkunft

Besonders verachtenswert an dem aktuellen Fall ist mal wieder die Berichterstattung in den etablierten Medien. Die Details der Polizeimeldung über die Herkunft des Täters sucht man dort selbstverständlich wieder vergebens. Die Tintenritter des Multikulti-Medienmobs zeigen wieder einmal ihre vermeintliche „Haltung“ und sind darauf bedacht, die werte Leserschaft nicht zu verunsichern.