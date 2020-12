Baden Württembergs Verfassungsschutz beobachtet „Querdenken-Bewegung“

Das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet erstmals in Deutschland die „Querdenken“-Bewegung. Innenminister Thomas Strobl begründet die Vorwürfe unter dem Deckmantel der „Radikalisierung“. Es seien zunehmend nationalistische Aktivisten sowie andere Funktionäre von „Rechts“ damit beschäftigt, die Querdenken-Demonstrationen zu unterwandern. Es werde vor allem die Organisationsstruktur der „Querdenker“ vom Verfassungsschutz kritisiert, sich zu radikalisieren, indem sie Kontakt mit „rechten Strukturen“ pflege und somit gegen die demokratischen Grundwerte der BRD stehe. Auch die Innenministerkonferenz will sich an diesem Donnerstag mit dem Thema befassen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte bereits eine schnelle Beobachtung der Bewegung gefordert.

Hintergrund und Folgen der „Beobachtung“

Mit diesem Schritt gegen die langsam „erwachende“ deutsche Bevölkerung, die mit den Taten des BRD-Systems nicht mehr einverstanden ist, setzt die Regierung somit ein neues Zeichen. Es ist ein neues Zeichen deshalb, weil die BRD-Regierung nun auch in gewaltigem Umfang die sonst „treuen“ Teile der deutsche Bevölkerung in die Kontrollen des Verfassungsschutzes zwängt. Es ist außerdem ein Zeichen gegen jeden Nationalisten und somit auch gegen jeden Patrioten, der sein Land liebt und seine freiheitlichen Grundrechte auf der Straße verteidigen möchte. Die „Bespitzelung“ der Bevölkerung, die sich und ihre Existenz durch die neuen Maßnahmen der Regierung bedroht fühlen, wird somit ebenfalls weiter vorangetrieben.