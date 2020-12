Expedition Avantura – Vlog #7: Wo tapfere Herzen sind – Protestler an der Bundesstraße und Grabmalpflege

Entlang der B96 und B6 in Sachsen formierte sich über Monate ein Protest, der nun in der kalten Jahreszeit deutlich geringer wird. Aber gerade dann lässt sich der harte Kern finden: Liebenswerte Sturköpfe, welche den Tag des Herrn nicht in Quarantäne verbringen, sondern selbst die Initiative ergreifen und bei sich vor Ort für ein würdevolles Andenken unserer Vergangenheit und gegen die Fremdbestimmung der Jetztzeit engagieren. Dieses Video ist allen Landsleuten gewidmet, welche für unsere gemeinsame deutsche Sache, unabhängig einer bestimmten Organsiationszugehörigkeit oder politischen Agenda, Ihr Herz am rechten Fleck tragen und einfach tatkräftig mit anpacken.

Avantura ist ein unterhaltsames und lehrreiches Reiseprojekt aus der Sicht eines Ethnopluralisten und Antiglobalisten. Eine mit diversen Kameratechniken, Medien und Formaten begleitete Dokumentation unterschiedlicher Lebensräume und deren einheimischer Bevölkerung. Im Vordergrund stehen Landschaftsaufnahmen, Kulturausflüge und Sehenswürdigkeiten, aber auch alltägliche Lebensrythmen im jeweils urbanen oder ursprünglichen Terrain.

Der reisende Erzähler, Baldur Landogart, stellt des Weiteren interessante Charaktere, aufschlussreiche Organisationen und wissenswerte Kampagnen vor, welche einen Mehrwert generieren und gleichgesinnten Antiuniversalisten, über alle Wirtschaftszonen und festgelegten Nachkriegsgrenzen hinweg, zu einem stärkeren Netzwerk zusammenführen. Avantura ist konzeptionell gestaltet, jedoch flexibel modulier- und erweiterbar.

Betrachter und Konsumenten können die Unternehmung durch Spenden fördern und sind aufgerufen, die verschiedenen Kanäle zu abbonieren, Beiträge zu teilen, sinnvoll zu kommentieren und somit viral zu unterstützen. Kooperationspartner können als Werbepartner in Erscheinung treten. Reisefreudige Gefährten können sich streckenweise mit einem eigenen Fahrzeug anschließen.

