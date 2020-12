Flugblattoffensive des Stützpunktes München/Oberbayern in Unterschleißheim fortgesetzt

Anlässlich der seit Mittwoch geltenden Ausgangsperre rief der Stützpunkt München/Oberbayern zu einer Flugblattoffensive für diesen Montag, den 21. Dezember 2020, auf. Jeder Aktivist soll heute bei einem Spaziergang Flugblätter verteilen und dem System so zeigen, das der Widerstand auch nicht vor einer Ausgangsperre Halt macht.

Nachdem heute schon in Marzling bei Freising verteilt wurde, ging es am heutigen Abend in Unterschleißheim weiter. In dieser Kleinstadt am Rande von München wurden unsere Werbepostkarten für den Stützpunkt München/Oberbayern verteilt.

In der letzten Zeit wurden die Aktionen in Unterschleißheim intensiviert, so das es logisch war, das auch dort heute eine Aktion stattfand.