Forderungen zur Entrechtung von Impfgegnern werden lauter

Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, fordert, dass Impfgegner die Kosten von medizinischen Behandlungen einer Covid-19 Erkrankung selbst tragen müssen. Impfgegner würden die Gefährlichkeit der Erkrankung unterschätzen und die Kosten dieser Fehleinschätzung Dritten aufbürden. Um diese vermeintliche Ungerechtigkeit zu korrigieren und Impfanreize zu setzen, fordert er den Versicherungsschutz der Personengruppe für diese Erkrankung aufzuheben. An dieser Stelle stellt sich die Frage, wie Hüther die eingeschränkte Produkthaftung der Impfstoffhersteller einschätzt. Stimmen für Hüther diesbezüglich die Anreize? Falls Hüther dies bejaht, kann man wohl, auch mit Hinblick auf die Finanzierung seines Instituts, vermuten, dass es auch für ihn Fehlanreize gibt, die zu Ungunsten der „Solidargemeinschaft“ wirken und nachhaltig beseitigt werden sollten.

Die BRD verpulvert Unmengen deutschen Steuergeldes, um Menschen vor den Folgen ihrer Entscheidungen zu schützen. Keiner ihrer C-Promis würde es dabei wagen zu fordern, bspw. Homosexuelle oder Transen an den überproportionalen gesundheitlichen Kosten ihrer „Lebensgestaltung“ anteilsgerecht zu beteiligen. Auch Kinderschänder und importierte Terroristen können sich selbstverständlich nach abgeschlossener „Karriere“ in einem Leben in Vollversorgung zur Ruhe setzen. Fehlender politischer Gehorsam hingegen wird von der freiheitlichsten BRD aller Zeiten weniger honoriert.

Wolfram Henn, Mitglied des „Ethikrats“ der Bundesregierung, möchte diese „rechtsstaatliche“ Praxis weiter eskalieren lassen und fordert, Impfgegnern intensivmedizinische Maßnahmen zu verweigern. Nach Unart der Antifa fordert er Maßnahmengegner auf, jederzeit ein Dokument mit sich zu führen, in dem sie auf eine medizinische Behandlung verzichten.

Ob es sich bei diesen fragwürdigen Äußerungen um reine Einzelmeinungen oder Versuchsballons des Systems handelt, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass in diesem Staat mit allem zu rechnen ist.