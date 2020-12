Frankreichs sinnloser Kampf gegen Symptome – Moscheen-Schließungen durch Parlamentarier

In den letzten Jahrzehnten haben multikultureller Terror und krankhafte demokratische Auswüchse Frankreichs Antlitz immer mehr beschädigt. Täglich sieht das französische Volk den Sensenmann durch die Straßen ziehen in Form von fremdrassigen Banden und erblickt ihn im Fernsehen, gekleidet in den teuren Anzügen der Parlamentarier.

An der Spitze dieser Untergangs-Republik steht Emmanuel Macron, ehemaliger Investmentbanker von Rothshild & Co., bekennender Internationalist und von wirtschaftlichen Interessen getriebener Globalist.

Die massiven Probleme, mit denen sich Frankreich und Europa konfrontiert sieht, sind geschaffen worden von Männern wie Macron, von Kapitalisten, Internationalisten, EU-Apologeten und dem ganzen demokratischen Rest. Die immer größeren Unruhen in Europa sind eine direkte Folge der anti-völkischen Bestrebungen durch Personen vom Schlage Macron.

Sprichwörtlich sehen sie durch diese Folgen nun ihre „Felle davon schwimmen“. Die Wähler sind enttäuscht, haben sie doch ihr Vertrauen erneut in die Falschen gesetzt! Weiterer Wählerschwund muss nun verhindert werden, Vertrauen muss durch sogenannte „effektive Maßnahmen“ erneut beim Wähler geweckt werden.

Kontrolle in über 70 Moscheen – Schließungen angekündigt

Eine Folge des Internationalismus ist die Überfremdung der europäischen Nationen und das kann von nahezu keinem Wähler mehr bestritten werden. Die Islamisierung Europas findet statt! Kein europäischer Mensch, der direkt mit der Islamisierung konfrontiert wird, nimmt diese Entwicklung positiv auf. Dies ist sowohl in Frankreich wie auch in den anderen europäischen Nationen eine Tatsache.

Noch dazu gab es in Frankreich zwei einprägsame terroristische Anschläge durch Islamisten im Oktober 2020:

Die Enthauptung eines Lehrers, der es wagte, Karikaturen des Propheten Mohammeds zu zeigen. Ein Messerangriff mit 3 Toten in der Basilika Notre-Dame-de-l’Assomption in Nizza. Dank solcher Geschehnisse sind die wahren Franzosen nicht mehr lange gewillt, beim „demokratischen Konsens“ zu bleiben, daher ließ der Innenminister Gérald Darmanin Anfang Dezember 76 Moscheen überprüfen.

Im Zuge der Durchsuchungen gab Darmanin über „Twitter“ bekannt, dass man die Moscheen schließen würde „bei denen es nötig ist“. Dabei haben sich einige Moscheen gegen die Schließung durch die demokratischen Behörden widersetzt. Andere wiederum hatten Imame beschäftigt, die als Hassprediger tätig waren und den Untergang des Abendlandes durch eine gewalttätige Islamisierung forcierten. Auch zwei Organisationen, die als Brutstätten solcher gewalttätigen Hassprediger fungierten, wurden verboten. Doch was soll das ganze Theater bringen?

Islamisierung: ein Problem, dessen Wurzeln im System liegen!

Geht man kurz dem Gedankenspiel nach, dass solche Maßnahmen effektiv helfen würden, dann wäre Frankreich wohl bald frei von gewalttätigen Islamisten. Die Imame würden keinen Hass mehr predigen und nur noch Moscheen mit „gemäßigten“ Muslimen wären zulässig.

Wäre Frankreich dann wieder die „Grand Nation“? Eine wohlverdiente Heimat im Sinne echter Europäer und Franzosen wie bspw. Dominique Venner, Pierre Krebs oder Eugène Vaulot?

Die Antwort ist eindeutig: NEIN!

Der Untergang Europas und Frankreichs wird nicht allein von extremistischen Organisationen islamistischer Prägung vorangetrieben. Diese Organisationen sind nur als einer von vielen Sargnägeln zu betrachten, die das neoliberale System versucht, in Europas Sarg zu schlagen!

Das System hat es nicht nur erlaubt, dass sich Extremisten in Europa ausbreiten, sie haben die Überfremdung auf allen Ebenen forciert.

Der Umstand des schwindenden Europas ist ein komplexes und künstlich geschaffenes Problem, erzeugt von den bestimmenden Kreisen der westlichen Welt.

Dass die weiße europide Rasse ausstirbt, geschieht dank der Verdrängung durch gewalttätige und „friedfertige“ fremdrassige Invasoren, ist ebenso die Folge einer fehlenden Sozialpolitik innerhalb der Nationen ausschließlich für weiße Menschen und wird begünstigt durch die Verfälschung der europäischen Geschichte, welche die weiße Rasse zu Massenmördern pauschalisieren will.

Man könnte die Liste an Umständen, die zum Aussterben des weißen Menschen beitragen, noch endlos weiterführen, Dreh- und Angelpunkt bleibt aber derselbe: Das neoliberale System an sich ist es, welches unserem Europa die Zukunft raubt!

Wenn Europa in eine strahlende Zukunft schreiten will, dann kann es das nur, wenn die Völker Europas ein völkisches Band knüpfen. Internationalisten gleich welcher Nationen müssen aus den Parlamenten verschwinden, damit der Frieden wieder einkehren kann!

Es ist Zeit, dass Europa wieder in die Hand von Europäern fällt – es ist Zeit für die „Europäische Eidgenossenschaft“.