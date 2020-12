„Nazibuchstabiertafel“ wird abgeschafft!

Eines der größten Naziverbrechen, die Buchstabiertafel, wird endlich ausgemerzt. Diskriminierende und rassistische Wörter wie DORA und Nordpol gehören bald der Vergangenheit an. Freuen wir uns auf so neutrale Wörter wie DAVID und NATHAN.

Doch wem verdanken wir diesen heldenhaften Sieg im Kampf gegen Rassismus?

Initiator der Aktion ist der Antisemitismus-Beauftragte von Baden-Württemberg, Michael Blume. “Mir geht es darum, dass die Tabelle der Nationalsozialisten nicht einfach weiter übernommen wird. Es ist ein schönes Signal für das Jahr, in dem wir 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern, deutlich zu machen, wie die Tabelle ursprünglich aussah“, fabuliert Blume.

Im November 2019 äußerten wir uns bereits auf unserer Netzseite zu diesem Thema unter dem Titel “Umerziehung-Hebräisch statt Deutsch buchstabieren“.

Im Zuge der Reform soll daher ab kommendem Herbst vorübergehend wieder die Version der Weimarer Zeit eingesetzt werden. Das beschloss nach Informationen der Funke Mediengruppe der Arbeitsausschuss des Deutschen Instituts für Normung (DIN). Der Beschluss hat Symbolcharakter: Die Nationalsozialisten hatten 1934 alle jüdischen Namen aus der damaligen Buchstabiertafel getilgt. So wurde aus “‘D’ wie David” zum Beispiel “Dora”, aus “Nathan” “Nordpol”. Zwar gab es 1950 eine Überarbeitung, die meisten Änderungen wurden allerdings nicht rückgängig gemacht. Im kommenden Herbst soll dann ein Reformvorschlag für eine neue normierte Buchstabiertabelle vorgelegt werden, für die voraussichtlich überwiegend Städtenamen verwendet werden sollen. Zeitgleich soll wieder die Weimarer Tabelle zum Einsatz kommen – und zwar so lange, bis die endgültige Reform im dritten Quartal 2022 in Kraft tritt.

Wir sehen, was passiert, wenn Antisemitismus-Beauftragte augenscheinlich Langeweile haben, immer auf der Suche nach „Altlasten“, die es auszumerzen gilt. Alles Deutsche soll verschwinden. Angefangen bei unserer Sprache, über die Kultur bis hin zu unserer Identität.

Wir von der Partei „Der III. Weg“ stellen uns mit allen Mitteln gegen die deutschfeindliche Politik aller Volksverräter!