“Tierfutter statt Böller” in der Uckermark

Schon traditionell findet zum Jahresende, mitgetragen vom Stützpunkt Uckermark, die bundesweit organisierte Kampagne “Tierfutter statt Böller” statt. Unsere nationalrevolutionäre Partei “Der III. Weg” wird hierbei ihrem Anspruch, sich auch dem Tierschutzverein verpflichtet zu haben, gerecht und sammelt zielgerichtet Tierfutter bei der Bevölkerung ein. Unterstützt werden dann ehrenamtlich betriebene Tierheime oder Gnadenhöfe, die jetzt in der Coronakrise noch mehr um ihre Existenz bangen müssen, als in den eh schon harten Jahren zuvor. Tausendfach werden in der gesamten Uckermark Infokarten zur Thematik von Aktivisten verteilt und Sammelaktionen vor Einkaufsläden organisiert. Auch wenn in diesem Jahr durch die drastischen Maßnahmen der Bundesregierung in Zusammenhang mit der Coronakrise, oder besser Systemkrise, der Verkauf von Feuerwerk verboten wurde, findet unsere Kampagne ihre berechtigung. Immerhin gaben die Deutschen in den vergangenen Jahren regelmäßig um die 130 Millionen Euro für Pyrotechnik aus. Unsere Partei ” Der III. Weg” setzt sich freilich nicht generell für das Verbot von Feuerwerk ein, aber durch verschiedene Aktionen versuchen wir die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, dass es wohl sinnvoller ist, so manchen Euro für soziale Projekte zu investieren, als das Geld im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft zu jagen. In diesem Sinne, Tierschutz verpflichtet, auch in der Uckermark.