Tierfutter statt Böller! – Kampagnenstart in Sachsen-Anhalt

Aus Mitgefühl und Solidarität starteten Aktivisten unserer Partei „Der III. Weg“ aus dem Raum Magdeburg auch in Sachsen-Anhalt die Kampagne „Tierfutter statt Böller“. Über 4000 themenbezogene Flugblätter wurden verteilt und Tierfutterspenden einem ehrenamtlichen Tierheim übergeben.

Soziales Projekt statt Konsumgesellschaft

Seit Bestehen unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg” führen unsere Aktivisten immer zum Jahresende die Spendenaktion „Tierfutter statt Böller“ durch. Mit diesem sozialen Projekt unterstützen wir in den jeweiligen Regionen ehrenamtliche Tierheime. In ganz Deutschland gibt es solche Tierunterkünfte, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, herrenlose Tiere aufzunehmen und zu versorgen.

Gerade während der Weihnachtszeit und danach geben in der heutigen Wegwerf- und Konsumgesellschaft viele überforderte Menschen ihre „Weihnachtsgeschenke“ in den Tierheimen ab oder noch schlimmer, sie werden einfach auf der Straße ausgesetzt. Eine Entwicklung, die viele Tierheime immer wieder überfordert. Um diesen selbstlosen Einrichtungen unter die Arme zu greifen, veranstaltet unsere Partei “Der III. Weg jedes Jahr diese Spendenaktion und hilft dort, wo andere wegsehen.

Tierfutter statt Böller

Wie schon in den vergangenen Jahren, wenn die Mehrzahl der Bundesbürger wieder kurz vor Silvester in die Einkaufsmärkte strömt und sich mit Raketen und Böllern eindeckt, verzichten unsere Aktivisten bewusst darauf.

Im Rahmen unserer bundesweiten Kampagne spenden unsere Mitglieder vielerorts Futter und dringend benötigten Bedarf an regionale Tierheime, anstatt im wahrsten Sinne des Wortes Unmengen finanzieller Mittel in Rauch aufgehen zu lassen und dabei nichts als Müll und Lärm zu produzieren.

Allein im Jahr 2018 haben die Deutschen 150 Millionen Euro für Feuerwerk ausgegeben und damit einen neuen traurigen Rekord in Sachen sinnlosen Geldausgebens aufgestellt. Dieses Geld wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Luft gejagt. Nun möchten wir bestimmt nicht Feuerwerk zur Jahreswende verbieten, aber dieser maßlose Umgang mit den lauten und bunten Feuerwerkskörpern muss in unseren Augen nicht sein.

Erfolgreicher Start im Raum Magdeburg

Engagierte Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” verteilten in den Orten Oschersleben, Magdeburg und Wolmirstedt über 4000 Flugblätter zu unserer Kampagne und organisierten motiviert Tierfutterspenden.

Große Freude und Dankbarkeit wurde unseren Aktivisten an diesem Wochenende für ihr Handeln zuteil. Mit reichlich Tierfutter und einer Geldspende im Gepäck wurde das Tierheim Wolmirstedt beschenkt.

Wir verzichten gern auf die Knaller an Silvester, da Geld in Tierfutter zu investieren mehr Sinn macht.

Tut auch ihr etwas Gutes und beteiligt euch an unserer Kampagne “Tierfutter statt Böller“!