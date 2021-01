Den Bismarckturm in Glauchau im Kreis Zwickau besuchten heute am Nachmittag Mitglieder vom Stützpunkt Westsachsen, um dort der Reichgründung vor 150 Jahren zu gedenken. Am Fuße des imposanten, 46 Meter hohen und im Jahre 1910 eingeweihten Bismarckturmes wurden Kerzen entzündet und im Stillen inne gehalten und an die Gründung des einigen Deutschen Reiches am 18. Januar 1871 gedacht.