150 Jahre Zweites Deutsches Reich auch in Oberfranken

Mitten im Wald in Lichtenfels steht der einzige Bismarckturm in Oberfranken. Er wurde 1904 nach einigen Jahren Bauzeit vollendet und an die Stadt Lichtenfels übergeben. Vor der Einweihung des Turms, wurde angeregt ihn Siegesturm zu nennen, in Erinnerung an die Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches, sowie der Siege 1870/71. Bei der Einweihung 1904 erhielt er dann den Namen Sieges-Aussichtsturm, um an die Kriegsteilnehmer, sowie der Gefallenen von 1870/71 zu gedenken. Im April 1933 wurde der Name dann in Bismarckturm geändert. In diesem Jahr jährt sich die zweite deutsche Reichsgründung zum 150 mal. Aus diesem Grund machten sich Aktivisten aus Oberfranken auf nach Lichtenfels. Am Sonnabend den 16. Januar wanderten sie durch den verschneiten Wald zum Bismarckturm. Es wurden vor dem Turm Kerzen entzündet, um der zweiten deutschen Reichsgründung vom 18.1.1871 zu gedenken.