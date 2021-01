Bismarck-Gedenkausflug in der Pfalz

Heute erinnerten Mitglieder vom Stützpunkt Pfalz unserer nationalrevolutionären Partei an die Errungenschaften des “Eisernen Kanzlers” Otto von Bismarck und an das historische Datum der Reichsgründung 1871. Dabei wurde eine 12 km Wanderung im Pfälzer Wald durchgeführt und eine Feierstunde am Bismarckturm in Kallstadt bei Bad Dürkheim abgehalten.

Bei der Feierstunde hielt zuerst ein Aktivist eine Ansprache, in der er auf die Zersplitterung der deutschen Nation in der Vorzeit und die so wichtige Reichseinigung mit den politischen Errungenschaften im Anschluss durch Bismarck einging. Es wurde auch eine Brücke zur heutigen Zeit geschlagen und an die Bedeutung unseres gegenwärtigen politischen Kampfes erinnert. Danach trug ein weiterer Aktivist das Gedicht “Das Reich” von Hermann Bur vor, um anschließend mit dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne die Zusammenkunft zu beenden. Beschmückt wurde das Kulturdenkmal mit Bild und Kranz.

Durch den Tag in der Gemeinschaft im Pfälzer Wald wurde neben dem Ausgleich vom alltäglichen Coronawahnsinn auch Kraft für das politische Kampfjahr 2021 getankt.