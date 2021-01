Flugblattverteilung in Teltow-Fläming

Am gestrigen Tag waren unsere Aktivisten aus Potsdam/Mittelmark mehrere Tausend Flugblätter in Schönefeld verteilen. Durch diese Aktion kam man mit einigen Anwohnern ins Gespräch, die unsere Flugblätter gerne entgegen nahmen. Hier zeigt sich die Verunsicherung, denn viele wissen nicht mehr, was verboten und was zulässig ist. Ständig neue Verordnungen und Unwissenheit lassen viele erschaudern. Damit können die Regierenden gut und gerne arbeiten, denn mit Angst können sie neue Gesetze einführen. Eine Veränderung lassen die Menschen gerne zu, sofern ihre Angst beruhigt wird. Darum sagen wir:

Das System ist gefährlicher als Corona.