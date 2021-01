Gera gedenkt der Reichsgründung und dem Kanzler Bismarck

Am heutigen Sonnabend gedachten die Aktivisten vom Stützpunkt Ostthüringen dem Eisernen Kanzler Bismarck und der Reichsgründung vor 150 Jahren. Trotz Schneefall, vereister und verschneiter Wege kamen die Mitglieder sicher am Bismarckdenkmal im Gerschen Stadtwald an. Am Denkmal angekommen, wurde ein Kranz zu Ehren des Reichsgründers niedergelegt und der Stützpunktleiter Nico Metze würdigte in einer Rede die Errungenschaften von Bismarck, welche über die Reichsgründung bis zur Einführung der Sozialversicherungen reichten.

Im Anschluss gedachte man nochmals in einer Schweigeminute seiner Taten für das deutsche Vaterland.

Bismarck – Der Schöpfer des Reiches und Baumeister des Sozialstaates- bleibt unvergessen!