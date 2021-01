Großverteilung in der Uckermark

Erstarrt von den unsäglichen Maßnahmen der Bundesregierung in Zusammenhang mit der sogenannten “Corona-Pandemie”, ist das öffentliche Leben auch in der Uckermark erheblich runtergefahren. Schulen sind bis auf weiteres für den Großteil der Schülerschaft, außer Abschlussklassen und Förderschüler, geschlossen. Tausende selbständige Unternehmer sind gezwungen, ihre Läden zu schließen, soziale Kontakte und das gewohnte gesellschaftliche Zusammenleben sind gesetzlich auf ein Minimum heruntergefahren. Kurzarbeit, Betriebsschließungen und etliche Firmen im Insolvenzstadium lassen viele berufliche Träume platzen und bescheren der Arbeitsagentur vermehrt Kundschaft. Zur Belastung der Gesamtbevölkerung entwickelt sich aber vermehrt die von der Regierung hofierte Isolation jedes Einzelnen.

Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote, Freigängerzonen im 15km-Radius lassen immer mehr Menschen vereinsamen und verzweifeln. Hinzu kommt noch die staatlich aufgebaute Hysterie um mehrere Gen-Impfstoffe und die Impfpflicht durch die Hintertür. Denn immer mehr deutet darauf hin, dass ungeimpfte Menschen gesellschaftlich vermehrt isoliert und ausgeschlossen werden sollen. Unsere nationalrevolutionäre Partei hat seit Beginn der Maßnahmen schon öffentlich festgestellt, dass das System gefährlicher ist als Corona.

Massenaufklärung in der Uckermark

20.000 Infokarten zur Coronahysterie wurden in den vergangenen Tagen in den vier größten Städten der Uckermark durch Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” verteilt. In Schwedt, Templin, Prenzlau und Angermünde wurden so tausende Landsleute erreicht und über unsere Sichtweise zum Thema aufgeklärt. Es nützt nichts, die Verhältnisse lediglich zu bejammern. Die Menschen müssen sich alternativ informieren, sich organisieren und aktiv Widerstand leisten.

Freiheit bekommt man nicht geschenkt, man muss sie sich erkämpfen! Deshalb leistet Widerstand auf allen Ebenen, denn das System ist gefährlicher als Corona!