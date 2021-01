Neujahrsansprache 2021 unseres Parteivorsitzenden Klaus Armstroff

Liebe Kameraden, ein turbulentes Jahr liegt hinter uns. Durch Corona mussten viele Veranstaltungen abgesagt werden und es war schwer, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden.

Dennoch konnten auch dieses Jahr mit Veranstaltungen, wie zum Beispiel die “Wanderung der Vögte”, Weihnachtsmarkt in Siegen, Hilfsaktionen in Berlin/Brandenburg und viele andere, weitere Zeichen gesetzt werden. Der Höhepunkt in 2020 war natürlich die Eröffnung eines weiteren Bürgerbüros.

Auch nächstes Jahr werden wir noch einige bittere Pillen schlucken müssen, da noch lange kein Ende der Zwangsmaßnahmen in Sicht ist. Aber wir alle konnten in den letzten Monaten viel lernen und das nehmen wir natürlich mit ins neue Jahr. Seien wir uns immer bewußt, daß nur das Reine und Schöne, das Gute und Aufbauende zu den Inhalten unseres Lebens gehören darf, damit die Stimme des Herzens nie unter unseren Freunden, in unserem Volke und in all denen, die unserer Art sind, erlischt. Nicht mit Gewalt und auf Biegen und Brechen kann der Weg in die Zukunft und das neue Jahr beschritten werden, sondern nur durch die Sammlung der Gutwilligen in Güte und Überzeugung. Dann werden sich die rechten und tapferen, die selbstlosen und verantwortlich-fühlenden Menschen zusammenfinden, um das Reich unseres Volkes wachsen zu lassen. Was soll es uns bringen, daß neue Jahr? Viel Kampf, Heil und Segen und viel Arbeit fürwahr!

Sei gegrüßt, du neues Jahr!

Schaffen wollen und wirken

Nach dem Brauch, der einstmals war, In den heiligen Bezirken.

Froh die Seele sei und klar,

Kühn der Blick dem Tag entgegen, Stolz und treu und echt und wahr

Laßt uns alle Kräfte regen.

In der Menschen tätigem Kreis

Wollen wir den Glauben künden, Der von ewger Wahrheit weiß,

Und uns ihm zur Tat verbünden.

Im Namen des Vorstandes wünsche ich Euch und Euren Familien einen gesunden Start ins neue Jahr 2021.