Neujahrsgruß der Arbeitsgemeinschaft “Körper & Geist”

Ein neues Jahr, ein neues Ziel, genauer gesagt viele neue Ziele und so viele Vorsätze. Jeden einzelnen zu benennen, würde den Rahmen der Gedanken darüber sprengen. Gefasst sind sie alle sehr schnell. Über ihre Realisierung entscheidet zumeist die Zeit und die mit ihr verbundene Motivation, geplante Dinge auch in die Tat umzusetzen.

Mag es für die menschliche Quantität bequem erscheinen und in manchen Köpfen eine große Versuchung darstellen, seine Verantwortung auf Neujahr und von sich weg zu schieben: Unsere Pläne und deren Verwirklichung benötigen kein zeitlich festgelegtes Datum, um damit zu beginnen.

Wir blicken über die Tage, Wochen und Monate der Vergangenheit des letzten Jahres zurück in das Antlitz derer, die uns als Gemeinschaft begleitet und mit uns gemeinsam unsere Ideen verwirklicht haben.

Wenn uns diese Ereignisse und Erfahrungen eines lehrten, dann die Tatsache, dass wir in Einigkeit und Brüderlichkeit alles schaffen können, was wir uns vornehmen.

Die Resonanz all unserer Verbündeten da draußen, überall auf der Welt, über alle Grenzen und alte Differenzen hinweg hat uns aufgezeigt, mit Mut, Zuversicht, einem unerschütterlichen Glauben und fernab jeglichen Hasses auf dem einzig richtigen Weg zu sein.

Wir sind der fleischgewordene Beweis dafür, was alles geht und nicht dafür, was nicht geht. Mit euch zusammen durch diese erfahrene Zuversicht und der aus ihr erwachsenen Disziplin sei unser körperliches und geistiges Geleit auch für das angebrochene neue Jahr festgelegt.

Wir werden wie seit unserem Bestehen in der noch vor uns liegenden Zeit demonstrieren, all unseren selbst und durch unsere Umgebung auferlegten Pflichten nachzukommen und an allen Prüfungen zu wachsen. Unnachgiebig, motiviert, diszipliniert, siegessicher und unaufhaltsam!

Unsere AG Körper & Geist wünscht allen Mitstreitern, Freunden und Gefährten das konsequente Erreichen aller anvisierten Ziele innerhalb dieses Entscheidungsjahres 2021 sowie darüber hinaus.

Eine goldene Zukunft des Lichtes, des Schutzes, der Gesundheit und des Friedens steht uns bevor. Haben wir das Rückgrat, ihr zu folgen und sie zu durchschreiten!