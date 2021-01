„Raus aus der Matrix – rein in die Natur“ im Stützpunkt Mittelland

Bundesweit wurden am Mittwoch, den 06. Januar 2021 erweiterte Beschränkungen im Reglement der Corona-Maßnahmen beschlossen und öffentlich bekanntgegeben. Einer Vorahnung auf dieses Ereignis nachgehend haben junge Aktivisten des Stützpunktes Mittelland, in Verbindung mit der AG Körper & Geist, an diesem Tage einen Waldspaziergang unternommen, um dem Wahnsinn zu entfliehen.

Im Dickicht des verschneiten Winterwaldes des idyllischen Landschaftsschutzgebietes „Zeitzgrund“ konzentrierte man sich auf die Erkundung der Forst- und Wanderwege und ließ die Gedanken bei sportlicher Betätigung abschweifen vom Wahnsinn des mit Auflagen überhäuften Alltages. Die Gruppe aus jungen Aktivisten zog vorbei an kleinen, gut gepflegten Sehenswürdigkeiten wie dem Pechofen, einem Nachbau eines historischen Teerofens, den Ziegen-, Papier- und Janismühlen, der Hubertusquelle sowie kleinen Teichen und Bächen. Trotz beschaulicher Streckenlänge von ~15km taugte die körperliche Anstrengung auf dicht beschneiten Pfaden, die frische Luft, gute Gespräche und eine schöne Winterlandschaft zum vollkommenen Abschalten und regenerativer Erholung des Körpers & Geistes.

Ausflüge und Wanderungen in wenig besuchte oder verborgenere Kartenabschnitte deutscher Natur sind, so im Übrigen auch in Zeiten von oberflächlicher Normalität, Balsam für die Seele und sollten regelmäßig vollzogen werden.

So lassen wir uns, bemächtigt durch einen gesunden Geist, nicht nehmen, der Gesundheit sowie der Gemeinschaft nachzugehen, uns zu bewegen und uns auf natürliche Art und Weise zu regenerieren und geben diese Empfehlung an einen jeden Deutschen weiter.