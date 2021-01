“Tierfutter statt Böller” auch im Taunus

Seit dem Bestehen der Partei “Der Dritte Weg” führen unsere Aktivisten immer zum Jahreswechsel die Spendenaktion „Tierfutter statt Böller“ durch.

Im Jahr 2019 haben die Deutschen über 150 Millionen Euro für Feuerwerk ausgegeben und damit einen neuen Rekord aufgestellt, doch im Jahre 2020 war dies auf Grund der sogenannten „Coronakrise“ in den meisten Regionen der BRD durch das System untersagt. Diesen Umstand nutzten Mitglieder und Sympathisanten des Stützpunktes Westerwald / Taunus, um dem Bürger eine Alternative zu bieten, anstatt Gelder unnötig in den Nachthimmel feuern zu wollen.

Unsere Mitglieder sammelten fleißig Spendengelder bei Freunden und Bekannten und machten auf die katastrophale Lage der regionalen Tierschutzvereine aufmerksam . Viele Tierheime leiden stark unter dem Ausfall der Weihnachtsmärkte, welche durch ihre Tombolas einen erheblichen Teil der Spendeneinnahmen ausmachen. So erging es auch einem Tierheim im Landkreis Limburg-Weilburg, welches in einem lokalen Wochenblatt um finanzielle Unterstützung bat.

Es wurden fleißig Futterspenden angehäuft, es sammelten sich aber auch andere Dinge wie Halsbänder, Geschirre und Leinen, denn auch hierbei herrscht ein hoher Bedarf in zahlreichen Tierheimen und Schutzvereinen. Mit allem bepackt machten sich schlussendlich Mitglieder unserer Partei auf den Weg zu einer Vertreterin des Vereins und übergaben die Spenden. Diese wurden dankend entgegengenommen.

Auch abseits dieser Kampagne engagieren sich einige Mitglieder unserer Partei im Tierschutz. Seit Bestehen unseres Parteibüros in Siegen existiert dort auch eine Tiertafel, in welcher Futterspenden ganzjährlich angenommen und an bedürftige Tierhalter und Vereine weitergereicht werden. Hilf auch du mit, das Leben dieser Tiere zu verbessern und tritt mit uns in Kontakt.