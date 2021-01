Vom Ich zum Wir” – Deutsche Winterhilfe in Halle

Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg” ließen hilfebedürftigen Deutschen in Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt Anfang Januar 2021 Sachleistungen zukommen.

“Hilfe für Deutsche – vom Ich zum Wir”

Seit dem Bestehen unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg“ ist es unseren Aktivisten eine Herzensangelegenheit, in Not geratenen Landsleuten und hilfsbedürftigen deutschen Familien unter die Arme zu greifen.

Während der Staat mit sozialen Leckereien vornehmlich die Habe- und Taugenichtse aus der ganzen Welt anlockt und auf Kosten der Steuerzahler verhätschelt, geraten immer mehr Deutsche trotz Arbeit in Armut. Der Corona-Wahnsinn und die negativen wirtschaftlichen Folgen werden bestehende Missstände noch deutlich verstärken.

Diese negative Entwicklung gehört gestoppt. Und so unterstützen nationalrevolutionäre Aktivisten aus Sachsen-Anhalt nun die bundesweite Kampagne “Hilfe für Deutsche – vom Ich zum Wir” unserer Partei “Der III. Weg“.

Sie sammelten Sachspenden ein und gaben diese an bedürftige Deutsche an einem sogenannten Gabenzaun in Halle-Saale kostenlos aus. Diese Form der Spendenübergabe wurde gewählt, um geltende Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten und möglichen Repressionen vorzubeugen.

Deutscher Sozialismus statt soziale Ungerechtigkeit

Wir sehen es als unsere Pflicht an, endlich die Ursachen der sozialen Ungerechtigkeit zu bekämpfen und nicht nur die Symptome. Den Auswüchsen des ausbeuterischen Kapitalismus entgegnen wir mit unserer Partei “Der III. Weg” und der Idee eines “Deutschen Sozialismus”, weil wir eine gerechte Gesellschaftsordnung innerhalb unseres Volkes anstreben.

Unsere nationalrevolutionäre Partei “Der III. Weg” hat sich schon seit ihrem Bestehen auf die Fahne geschrieben: “Erst unser Volk, dann all die anderen, erst unsere Heimat, dann die Welt”. Es geht dabei nicht um den Hass auf Fremde, sondern um die Liebe des Eigenen.