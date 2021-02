Auch Siegen vergisst Dresden nicht!

Am gestrigen Sonnabend, den 13. Februar, jährte sich das Verbrechen an einer Stadt, die Sinnbild für den alliierten Bombenterror gegen Deutschland und sein Volk wurde. Ob in Dresden oder anderswo, galt es an diesem Tag wieder für aufrichtige Menschen der Toten unseres Volkes eine Stimme zu verleihen. So versammelten sich auch im nordrhein-westfälischen Siegen Aktivisten unserer Partei, um einen symbolischen Gruß in die Elbmetropole zu senden. Grade in Westdeutschland ist die zerstörerische Politik der etablierten BRD-Politlandschaft kaum zu übersehen. Um es genau zu sagen, ist es die Politik jener Menschen, die durch Geschichtsverdrehung und Lügen förmlich lachend auf den Gräbern unserer Ahnen tanzen. Das Gedenken an die Opfer des alliierten Bombenholocaust ist deshalb unweigerlich damit verbunden, die Brücke in die Gegenwart zu schlagen, denn auch 76 Jahre später sind es die gleichen Ideologen und auch Kriegstreiber, welche gegen die freien Völker agieren. Ein gerechter Umgang mit den dahingegangenen Söhnen und Töchtern unseres Volkes statt einem pathologisch gelebten Schuldkult ist vielmehr eine gerechte Kampfansage an den Zeitgeist und Voraussetzung für eine Neuordnung der politischen Verhältnisse!



Ein Blick in die Geschichte ist für unsere Partei „Der III. Weg“ immer davon geleitet, auch die Zukunft gestalten zu können. Aus diesem Grund kamen Mitglieder nicht als Trauergesellschaft zusammen, sondern aus dem Willen, die nationalrevolutionäre Alternative zum System sichtbar zu machen. Anstatt vergossenen Tränen ist es unsere kontinuierliche Arbeit, die das Erbe unserer Vorfahren unvergessen macht. Der von uns geforderte zentrale Gedenktag für alle Bombenopfer wird in diesen Zeiten nicht erträumt oder einmal im Jahr rührselig erklagt, sondern durch all unsere Taten erkämpft!