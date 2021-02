Corona-Wahnsinn: Proteste in Pommern

Wie jüngst schon berichtet, finden auch in Pommern Proteste gegen die Coronamaßnahmen der Bundesregierung statt.

Immer montags heißt es für einige Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg”, nach Wolgast und Benz zu fahren und dort die Proteste aus verschiedenen Teilen der Bevölkerung zu unterstützen.

Waren die Teilnehmerzahlen anfänglich noch überraschend hoch, setzt jetzt bei der Anwohnerschaft so langsam eine gewisse Ernüchterung ein. Ständig neue und strengere Auflagen machen es den Veranstaltern zunehmend schwerer, Menschen zu binden. Bei Verstößen kann nun auch Haft drohen, wenn die Geldstrafen nicht mehr zu bezahlen sind, was für viele dann doch ein zu großes Risiko darstellt und der Widerstand gegen staatliche Willkür somit gebrochen ist.

Trotzdem gibt es nach wie vor in Wolgast und Benz standhafte Landsleute, die nicht nur meckern, sondern auch auf die Straße gehen.

Unsere Aktivisten aus Pommern unterstützen nicht nur die Proteste, sondern haben angefangen, flächendeckend zu verteilen. Unter dem Thema “Freiheit statt Impfzwang” wird so auch direkt zuhause über unsere Sicht der Dinge informiert. Die Resonanz auf die Flugblätter zeigt deutlich die Zerrissenheit der Bevölkerung. Während die einen dankbar sind für klare Worte, geben sich andere brav systemkonform und rattern politisch korrekt die Ergüsse etablierter Politiker ‘runter.

Bei den Versammlungen wirkten unsere Aktivisten kreativ und griffen die Hysterie um Corona mit Satire auf. Als “Pestdoktor” verkleidet konnten so etliche Flugblätter verteilt werden, was zu manchem unterhaltsamen Gespräch führte. Gefrustet, entrechtet, isoliert und in der Existenz bedroht, so kann man das Empfinden vieler Demonstranten beschreiben. Mal wird, den Auflagen entsprechend, stationär protestiert, andermals wird der Gang durch die Straßen gewählt. Wichtig ist für viele, ihren Unmut zu äußern oder zumindest etwas getan zu haben, um ein Zeichen zu setzen.

Für uns Nationalrevolutionäre ist es wichtig, basierend auf unserer Weltanschauung die weitreichenden Verflechtungen der Verantwortlichen dieser beispiellosen Entrechtung unseres Volkes klar zu deuten und zu benennen. Den Menschen muss klar sein: Freiheit bekommt man nicht geschenkt, man muss sie sich erkämpfen.

Deshalb bilde dich und leiste Widerstand, denn das System ist gefährlicher als Corona!