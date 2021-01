Corona-Proteste in Pommern

Auch in Pommern gehen die Menschen gegen die Corona -Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung auf die Straße. Mit dabei auch immer regionale Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg”.

Bemerkenswert zeigt sich hier die Rolle des kleinen Ortes Benz auf Usedom, welcher sich auf der Insel zum Leuchtturm des Widerstandes gemausert hat. Angefangen mit acht Teilnehmern, die Gesicht zeigen wollten gegen die Entrechtung der Bevölkerung durch die Altparteien, schlossen sich mit der Zeit immer mehr Usedomer an. Im Durchschnitt spazieren dort momentan 150 aufgeschlossene Landsleute durch den Ort. Vom Schüler bis zum Selbstständigen reden sich so immer mehr Menschen ihren Frust vom Leib und leisten auf diesem Weg sichtbar Widerstand gegen die totalitären Verhältnisse in dieser BRD.