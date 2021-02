Flugblattverteilung im Landkreis Pfaffenhofen

Mitstreiter unserer Partei haben Samstag Abend hunderte Flugblätter in Pfaffenhofen a. d. Ilm und in Wolnzach zum Thema “Impfzwang” verteilt. In beiden Gemeinden betreibt ein Zahnarzt seine beiden Praxen, in denen er ganz nach diktatorischen Gelüsten seine Mitarbeiter unter Androhung von unbezahlter Freistellung zum Impfen zwingen wollte.

Wir berichteten bereits hier:

https://der-dritte-weg.info/2021/01/zahnarzt-will-mitarbeiter-zur-covid-19-impfung-zwingen/

Unterstütze unsere Kampagne! Das System ist gefährlicher als Corona.