Neue ZDF-Dokumentation über linksextremen Terror

Überraschenderweise rückt Linksextremismus und der Gewaltausübung der linksextremistischen Szene immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Erst kürzlich kündigte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ein Überprüfung eines Verbotes von Antifagruppen an. Die 28minütige ZDF-Dokumentation zeigt an verschiedenen Beispielen aus Berlin, Hamburg und Leipzig, welche Gefahren aus dem linksextremistischen Spektrum ausgehen. Gewalt gegen Nationalisten wird in der Dokumentation überhaupt nicht thematisiert. Vermutlich ist im Kampf gegen Rechts jedes Mittel recht, wohl aber nicht gegen die staatlichen Institutionen und deren Vertreter.

Hier gehts zur Dokumentation: Linksextremismus in Deutschland – Brandanschläge und Morddrohungen (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/brandanschlaege-und-morddrohungen-linksextremismus-in-deutschland-100.html)