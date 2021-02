Sing mit, Kamerad! Auf, hebt uns`re Fahnen

Das Lied “Auf, hebt uns`re Fahnen” wurde von Willi Zorg getextet. Die Melodie stammt von Fritz Sotke.

Liedtext “Auf, hebt uns`re Fahnen”

1. Auf, hebt unsre Fahnen

In den frischen Morgenwind,

Laßt sie weh’n und mahnen

Die, die müßig sind!

Wo Mauern fallen,

Baue’n sich andre vor uns auf,

Doch sie weichen alle

Unserem Siegeslauf.

2. Soll’n Maschinen wieder

Schaffend ihr Räder dreh’n,

Sollen deutsche Brüder

Bessre Zeiten seh’n,

Muß unser Streben

Danach unermüdlich sein,

Muß ein neues Leben

Sie für uns befrei’n.

3. Wir sind heut’ und morgen,

Alles, was die Zeit erschafft,

Ist in uns verborgen,

Bildet unsre Kraft.

Stürmen und Bauen,

Kampf und Arbeit unentwegt

Wird in uns zum Pfeiler,

Der die Zukunft trägt.

Warum “Sing mit, Kamerad!”

Zu einer kulturerhaltenden, wie kulturschaffenden Bewegung gehört auch das Singen. Nun gibt es aus dem deutschen Volk heraus einen reichen Schatz an völkischen, bündischen und soldatischen Liedern, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Wir wollen mit diesem Angebot eben jene Lieder wieder ins Bewusstsein der heutigen Aktivisten rufen. Weitere Lieder findest du auf Spreaker.