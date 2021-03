1. Mai 2021 in Zwickau – Mobilisierung in Plauen

Die Partei „Der III. Weg“ setzt sich für die Bewahrung unserer Heimat als natürlichen Lebensraum des deutschen Volkes ein. Während für die herrschende politische Klasse Deutschland nur ein Landstrich unter vielen ist, begreifen wir Nationalrevolutionäre, dass unsere Heimat mehr ist, als nur ein Wirtschaftsstandort.

Heimat bedeutet Geborgenheit, Kultur, Tradition, Zugehörigkeitsgefühl und Sicherheit. All dieses soll unserem Volk geraubt und auf dem Altar wirtschaftlicher Interessen geopfert werden. Unsere Heimat ist und bleibt aber kein austauschbarer Aufenthaltsort, sondern zentraler Bestandteil unserer völkischen Gemeinschaft, den es um jeden Preis zu erhalten gilt.

Auch die Aktivisten aus dem Vogtland, werden am 1. Mai nach Zwickau fahren. In den letzten Tagen wurde zahlreiche Werbeflugis in Plauen verteilt.

Kämpfen wir gemeinsam für die Zerschlagung des Kapitalismus in Europa und hier in Deutschland speziell am 1. Mai 2021 – am Tag der nationalen Arbeit – in Zwickau (Sachsen).