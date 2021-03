1. Mai 2021 in Zwickau – Verteilung in Annaberg-Buchholz

Am heutigen Sonntagvormittag waren im erzgebirgischen Annaberg-Buchholz Aktivisten unseres Stützpunktes Westsachsen unterwegs und verteilten hierbei mehrere tausend Flugblätter. Neben der Werbung für unsere große 1. Mai Demonstration in Zwickau fanden auch zahlreiche Flugblätter unserer Kampagne gegen die repressiven Coronamaßnahmen den Weg in die Briefkästen der Annaberger. Auch in weiteren Teilen des Erzgebirges wird in der nächsten Zeit für unsere Arbeiterkampftagdemo mobilisiert sowie über unsere nationalrevolutionäre Bewegung und unsere Forderungen informiert.