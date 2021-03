Aufklärung in der Hauptstadt

Nahezu täglich sind Mitglieder und Unterstützer unserer nationalrevolutionären Partei “Der III.Weg” in den Straßen Berlins unterwegs, um unermüdlich die Bürger dieser Stadt zu erreichen und aufzuklären. Die Themen waren der entsprechenden Wohngegend und ihren aktuellen Problematiken angepasst.



In Einfamilienhäusern wurde “Achtung Einbrecher” und “Das System ist gefährlicher als Corona” verteilt. In sozialen Brennpunkten, wie Hochhaussiedlungen wurden “Kriminelle Ausländer raus” und “Freiheit statt Corona-Impfzwang” verteilt. In Mehrfamilienhäusern war das sensible Thema “Mietwahnsinn stoppen” aktuell. Unseren Aktivisten war keine Mühe zu groß und so wurde in der ganzen Stadt unsere nationalrevolutionären Infoschriften verteilt. Größere und kleinere Gebiete in Friedrichshain, Moabit, Weißensee, Wedding, Marzahn, Lichtenberg, Hellersdorf, Rummelsburg, Lichtenrade, Buckow, Charlottenburg, Hermsdorf, Pankow, Mitte und Reinickendorf wurden mit den besagten Themen abgearbeitet. Berlin mit seinen mittlerweile über 3,7 Millionen Einwohnern hat mit all seinen Negativrekorden, Armut, Überfremdung, Kriminalität, im Bundesvergleich noch reichlich Wohnviertel die von uns noch intensiv betreut werden müssen.

Diese kontinuierliche Aufklärungsarbeit der Bevölkerung spiegelt sich auch positiv in der Mitglieder und Interessentengewinnung, sowie im Bekanntheitsgrad unsere Bewegung wieder.

Wenn auch Du Mitglied unserer Bewegung werden, oder aktiv daran mitwirken willst, dass sich die bestehenden Verhältnisse in Berlin und unserer Heimat ändern, dann nehme Kontakt zum Stützpunkt Berlin auf unter: [email protected]