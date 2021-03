Bamberg: Erzieher fallen nach Impfung aus

Nachdem Erzieher von Kindertagesstätten in Bamberg mit AstraZeneca geimpft wurden, meldeten sich mehrere Erzieher daraufhin krank. Somit kam zum Teil die Kinderbetreuung zum Erliegen. “Nach den ersten Impfungen am Wochenende ist es in vier unserer Einrichtungen notwendig geworden, einzelne Gruppen voraussichtlich Montag und Dienstag nicht zu betreuen, da mehrere Mitarbeitende Nebenwirkung bekommen haben, wie sie auch in den entsprechenden Impfinformationen beschrieben sind“, so Fred Schäfer, Abteilungsleiter für Kindertagesstätten und Soziale Dienste der Diakonie. Nach ersten Todesfällen wurde der Impfstoff komplett vom deutschen markt genommen. Die Imptstrategie mit dem zerstörerischen Freiheitsberaubenden maßnahmen kann damit als Gescheitert angesehen werden. In einem 10-Punkte-Programm haben wir den Lösungsweg zur Beendigung der Corona-Krise zusammengefasst.