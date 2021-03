Erste Impressionen der Gedenkkundgebung in Olpe!

Entgegen allen Bestrebungen selbst ernannter Demokraten fanden sich am gestrigen Abend Dutzende Mitglieder unserer Partei „Der III. Weg“ an der Gedenkstätte im Weierhohl ein. In einer ehrenvollen und disziplinierten Versammlung gedachten unsere Aktivisten der Toten des alliierten Bombenterrors am 28. März 1945 gegen Olpe.

Ganz nach den Worten des deutschen Lyrikers Herbert Böhme „Ein Volk ist immer soviel wert, wie es sich in seinen Toten ehrt, wie es sich in seinen Kindern lebt, wie es Meister zu seinem Bilde erhebt“ erteilten unsere Partei dem Zeitgeist und seinen Verehren, die allzu oft lachend auf den Gräbern unserer Ahnen tanzen, eine Abfuhr. Nach rund zwei Stunden wurde die atmosphärisch ergreifende Kundgebung beendet. Ein ausführlicher Bericht folgt!