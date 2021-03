Gegen den Corona-Wahnsinn in Mecklenburg

Am vergangenen Wochenende waren Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” im mecklenburgischen Bützow unterwegs, um zahlreiche Flugblätter gegen den alltäglichen Corona-Wahnsinn der Bundesregierung zu verteilen.

Auch in der Kleinstadt Bützow, mit ca. 7.500 Einwohnern, sind die schikanösen Maßnahmen der Herrschenden deutlich zu spüren. Läden dicht, Schulchaos und Überwachung. Ausreichende Gründe für unsere regionalen Mitglieder, Tausende Infoschriften mit dem Motto “Das System ist gefährlicher als Corona!” unter die Bevölkerung zu bringen.

Die benachbarte Gemeinde Steinhagen mit ca. 700 Einwohner wurde ebenfalls flächendeckend von uns bedacht.

Uns ist nicht danach die Hände in den Schoß zu legen und die Verhältnisse in unserer Heimat nur negativ zu kommentieren, denn ungerecht ging es in der BRD schon lange zu. Wenn aber Existenzen generalstabsmäßig vernichtet werden, unsere Landsleute zum Impfen “geschubst” werden und die Überwachung (manche Gemeinden wollen Drohnen zur Überwachung der Bevölkerung einsetzen) in diesem Zusammenhang immer groteskere Formen annimmt, wird Widerstand zur Pflicht. Wo es geht und möglich ist, wird auf die Straße gegangen, aufgeklärt, sich vernetzt und organisiert. Unsere nationalrevolutionäre Bewegung “Der III. Weg” dient schon jetzt vielen als logistische Stütze. Mach mit und werde aktiv. Es geht um unsere Heimat, wir haben nur die eine.