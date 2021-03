Linken-Politikerin wünscht sich alle AFD`ler in die Gaskammer

Mit folgender Aussage „Alle AfDler gehören in die Gaskammer“ (siehe Gießener Allgemeine) machte die 47 Jahre alte Linken-Politikerin Bianca Deubel aus Linden im Landkreis Gießen am ersten Weihnachtsfeiertag 2018 auf sich aufmerksam. Während andere mit Familie und Kindern das alljährige Weihnachtsfest mit Freunden und Verwandten feiern oder mit ihren Kindern Plätzchen backen, sitzt jene Linken-Politikerin vor ihrem PC und klickt sich in sozialen Netzwerken durch Seiten von AFD-Politikern.

Als sie auf Twitter Äußerungen des Sprechers der AFD Heidelberg liest, der die Weihnachtsbotschaften der beiden großen Kirchen kritisiert, antwortet Bianca Deupel: “Alle AFDler gehören in die Gaskammer”. Auch der früheren Bundestagspolitikerin Erika Steinbach, Vorsitzende der von der AFD gegründeten Desiderius-Erasmus-Stiftung, schreibt sie auf Twitter: “Ich freue mich schon, wenn ich auf ihrem Grab tanzen kann”. Angesichts der Tatsache, dass die Linken-Politikerin zum Weihnachtsfeste anscheinend nur Freude empfinden kann, wenn sie Andersdenkende in die Gaskammer schickt oder auf anderer Menschen Gräber tanzt, muss man sich doch fragen, wie es um den Geisteszustand der Betroffenen bestellt ist. Die Konsequenzen dieser geschmacklosen Entgleisungen sind relativ gering.

Twitter hat die “Dame” wegen ihrer Aussagen bis heute gesperrt. Folgerichtig kam es noch zu einer Strafanzeige wegen Volksverhetzung. Die Staatsanwaltschaft Gießen beantragte einen Strafbefehl in Höhe von 90 Tagessätzen. Das Gießener Amtsgericht, Deupel und die Staatsanwaltschaft einigten sich auf eine Einstellung des Verfahrens ohne Auflagen. Man habe zugestimmt, weil die Lindenerin nicht vorbestraft sei. Außerdem erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, der Satz Deupels hätte so verstanden werden können, “dass ein Besuch einer KZ-Gedenkstätte aus pädagogischen Gründen nahegelegt wird”. Na also.

Sogar der Faktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag, Dietmar Bartsch, kritisierte die Äußerung Deupels: “Ohne dass ich auch nur einen Hauch von Sympathie für AFD-Politiker habe, ist ein Aufruf, dass diese in Gaskammern gehören, nicht zu tolerieren”. Nichtsdestotrotz kandidiert die selbstständige Dozentin für Deutsch als Fremdsprache Deupel (zu hochdeutsch: Teufel) in Linden bei den kommenden Kommunalwahlen für die Linkspartei auf Listenplatz 2. Auch die AFD tritt erstmals bei den Kommunalwahlen in Linden an. Sollte Deupel ins Stadtparlament gelangen, wird sie dort mit Sicherheit auch auf die von ihr so gehassten AFD-Politiker treffen. Wir sind gespannt, was dann passiert.