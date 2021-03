Nationale Streifen in Geislingen durchgeführt

Nachdem es vergangene Woche in Geislingen an der Steige zu einer Vergewaltigung an einem elfjährigen Mädchen durch drei Ausländer gekommen war – wir berichteten – führten am Abend des 13. März Aktivisten unserer Bewegung eine nationale Streifen in der Stadt durch. Zudem fanden einige Flugblätter den Weg in die Briefkästen der Lammgasse, in welcher die Vergewaltigung stattfand, sowie in umliegende Gebäude, so auch in die Amtsstube des Rathauses.

Wir fordern die sofortige Abschiebung krimineller Ausländer und die Schließung der Grenzen!