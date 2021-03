Sing mit, Kamerad! Hohe Tannen weisen die Sterne

Das Lied “Hohe Tannen weisen die Sterne” (auch Das Rübezahllied genannt) entstammt vom Bund deutscher Ringpfadfinder aus dem jahre 1923. Die Melodie geht auf das fränkische Lied “Wahre Freundschaft soll nicht wanken” aus dem 18. Jahrhundert zurück. Der Text zu Hohe Tannen weisen die Sterne wurde 1923 anonym in der Zeitschrift Jugendland der deutschen Ringpfadfinder veröffentlicht. Der Text von 1923 hat vermutlich die Volksabstimmung in Oberschlesien und die Abtretung Ostoberschlesiens an Polen zum Hintergrund.

Liedtext “Hohe Tannen weisen die Sterne”

1. Hohe Tannen weisen die Sterne

An der Iser in schäumender Flut.

Liegt die Heimat auch in weiter Ferne,

Doch du, Rübezahl, hütest sie gut.

2. Viele Jahre sind schon vergangen

und ich sehn’ mich nach Hause zurück

Wo die frohen Lieder oft erklangen

da erlebt’ ich der Jugendzeit Glück.

3. Wo die Tannen steh’n auf den Bergen

wild vom Sturmwind umbraußt in der Nacht

Hält der Rübezahl mit seinen Zwergen

alle Zeiten für uns treue Wacht.

4. Hast dich uns auch zu eigen gegeben,

der die Sagen und Märchen erspinnt,

Und im tiefsten Waldesfrieden,

die Gestalt eines Riesen annimmt.

5. Komm zu uns an das lodernde Feuer,

an die Berge bei stürmischer Nacht.

Schütz die Zelte, die Heimat, die teure,

komm und halte bei uns treu die Wacht.

6. Höre, Rübezahl, laß dir sagen,

Volk und Heimat sind nimmermehr frei.

Schwing die Keule wie in alten Tagen,

schlage Hader und Zwietracht entzwei.

7. Drum erhebet die Gläser und trinket

auf das Wohl dieser Riesengestalt,

Daß sie bald ihre Keule wieder schwinge

und das Volk und die Heimat befreit.

8. Odalrune auf blutrotem Tuche,

weh voran uns zum härtesten Streit.

Odalrune dir Zeichen aller Freien

sei der Kampf unseres Lebens geweiht.

Warum “Sing mit, Kamerad!”

Zu einer kulturerhaltenden, wie kulturschaffenden Bewegung gehört auch das Singen. Nun gibt es aus dem deutschen Volk heraus einen reichen Schatz an völkischen, bündischen und soldatischen Liedern, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Wir wollen mit diesem Angebot eben jene Lieder wieder ins Bewusstsein der heutigen Aktivisten rufen. Weitere Lieder findest du auf Spreaker.