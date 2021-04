In den vergangenen Tagen ging die Mobilisierung für unsere Demonstration am Arbeiterkampftag in Zwickau unentwegt weiter. So wurden in mehreren Zwickauer Stadtteilen Tausende Flugblätter verteilt, um die Bürger über unsere antikapitalistischen Forderungen aufzuklären. Komme auch du am 1. Mai um 11 Uhr auf den Platz der Völkerfreundschaft und demonstriere mit uns unter dem Motto:

Heimat bewahren! Überfremdung stoppen! Kapitalismus zerschlagen!