Aufgrund des sogenannten “Inzidenzwert”, wurden für den 1. Mai 2021 alle Versammlungen in Zwickau untersagt. Unsere Rechtsabteilung prüft derzeit die Verbotsverfügung. Unabhängig davon, folgen am Mittwochabend weitere Informationen für den Arbeiterkampftag 2021. Bleibt flexibel! Wir sehen uns am 1. Mai auf der Straße!