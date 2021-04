1.Mai – Mobilisierung in Magdeburg hat begonnen

In Magdeburg haben Aktivisten unserer Partei mit der Mobilisierung für den Arbeiterkampftag in Zwickau begonnen. Tausende Flugblätter fanden ihren Weg in die Briefkästen Magdeburger Haushalte, um Bürger über die zentralen sozialpolitischen Forderungen unseres nationalrevolutionären Programms aufzuklären. Auch wenn die Corona-Krise nach wie vor die politischen Debatten beherrscht, dürfen die sozialen Verwerfungen in der BRD nicht außer acht gelassen werden.

Firmenpleiten, ein ruinierter Mittelstand, deutsche Haushalte unter dem Existenziminimum und Kinder in Armut rufen Hunderte Nationalrevolutionäre in ihrem Kampf für einen Deutschen Sozialismus, der für soziale Gerechtigkeit und eine antikapitalistische, raumgebundene Wirtschaftsordnung steht, am 1. Mai in Zwickau auf die Straßen.

Auch Aktivisten aus Magdeburg werden am 1. Mai die zentrale Demonstration unserer Partei unterstützen!