In Werdau und Langenhessen, im Landkreis Zwickau gelegen, verteilten heute Unterstützer unserer Bewegung etliche Flugblätter. Somit konnten viele Bürger auch hier über unsere bevorstehende Demonstration zum nationalen Arbeiterkampftag in Zwickau informiert werden. Die verbleibende Zeit wird weiter intensiv genutzt, um in Zwickau und weit darüber hinaus Werbung für den 1. Mai zu machen.

