Aktionstag in Berlin – Marzahn/Hellersdorf

Die Corona-Diktatur von Bund und Länder hat Deutschland fest im Griff, auch die Berliner Bevölkerung leidet zusehends unter den allgegenwärtigen freiheitsentziehenden Maßnahmen. In Marzahn/Hellersdorf waren heute knapp 30 Aktivisten aktiv, verteilten Flugblätter und führten gleichzeitig drei Infostände durch. Aufgebaut wurde am EastGate Center, vor dem Einkaufszentrum Helene-Weigel-Platz und am U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz. Zahlreiches Infomaterial konnte so an unsere Berliner Landsleute verteilt werden. Unsere nationalrevolutionäre Bewegung “Der III. Weg” setzt sich für eine sofortige Aufhebung der diktatorischen Gesetze in Zusammenhang mit der Corona-Plandemie ein. Ein ausführlicher Bericht folgt.