Baden-Württemberg fährt nach Zwickau: Mobilisierung  in Konstanz

Am heutigen Samstag verteilten Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei in Konstanz hunderte Flugblätter mit Aufrufen zu unserer Demonstration am 1. Mai in Zwickau. Weitere Aktionen zur Mobilisierung für den Arbeiterkampftag werden in den verbleibenden Wochen bis zum 1. Mai folgen.

Auch in diesem Jahr werden Aktivisten aus der Bodenseeregion gemeinsam mit Kameraden aus ganz Deutschland am 1. Mai auf die Straße gehen, um ein Zeichen gegen das herrschende System zu setzen.

Heimat bewahren! Überfremdung stoppen! Kapitalismus zerschlagen!