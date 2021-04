Der III. Weg auf Streife nach versuchtem sexuellen Übergriff in Köthen

Nach einem versuchten sexuellen Übergriff in Köthen gab es mehrere Streifen durch Mitglieder unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg”

Junge Frau verfolgt und belästigt

Am 24.03.21 um ca. 20 Uhr war eine junge Deutsche mit ihrem Hund spazieren. Nachdem die Frau an eine Gruppe pöbelnder Jugendlicher vorbeigegangen war, verfolgten 2 junge Männer die Frau. Beide gingen arbeitsteilig vor. Einer verfolgte sie durch mehrere Straßen in Sichtweite und der andere Mann schnitt ihr nach einiger Zeit den Weg ab. Beide redeten dann auf sie ein, mit ihnen in einer Wohnung etwas zu trinken. Die Frau lehnte konsequent ab. Daraufhin versuchten die Männer, der Frau das Handy zu entreißen und kamen auf unter 1 Meter an sie heran. Daraufhin schrie sie laut, zog ihr Pfefferspray und ihr Hund begann laut zu bellen und zu knurren. Mit so viel Gegenwehr hatten die Täter nicht gerechnet und flüchteten.

Beide Täter sind etwa 1,80 m groß. Der Erste trug einen grauen Kapuzenpullover, schwarze Jeans, Schuhe und schwarzes Halstuch über Mund und Nase. Er hatte einen ausländischen Akzent.

Der zweite Täter trug ebenfalls schwarze Jeans und Schuhe und einen schwarzen Kapuzenpullover mit schwarzem Halstuch über Mund und Nase.

Unsere Frauen sind kein Freiwild

Unsere Frauen und Kinder sind kein Freiwild. Das gilt für einheimische wie ausländische Sexualstraftäter und Psychopathen.

Um die Sicherheit unserer deutschen Frauen und Kinder zu gewährleisten, führten Mitglieder und Freunde unserer nationalrevolutionären Partei mehrere Streifen in der Köthener Innenstadt durch.

Während die Presse zu diesem Vorfall schweigt und die Polizei offenbar nicht mehr Herr der Lage in Köthen ist, nehmen wir die Belange unserer Mitmenschen ernst und stehen unseren deutschen Frauen und Kindern zur Seite!